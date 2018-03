Auf Steam habt ihr momentan die einzigartige Gelegenheit die Amnesia Collection kostenlos abzustauben. Die beiden darin enthaltenen Horrorspiele werden damit für unbegrenzte Zeit eurer Steam-Bibliothek hinzugefügt.

Seid ihr Fans von Horrorspielen, solltet ihr euch die Chance nicht entgehen lassen, die Amnesia Collection auf Steam kostenlos zu ergattern. Wie lange euch das Angebot zur Verfügung steht, ist nicht bekannt. Erwähnenswert ist jedoch, dass es sich hierbei nicht, wie üblich, um ein kostenloses Testwochenende handelt.

Stattdessen werden die beiden in der Collection enthaltenen Horror-Abenteuer Amnesia - The Dark Descent und Amnesia - A Machine for Pigs für unbegrenzte Zeit eurer Steam-Bibliothek hinzugefügt.

In Amnesia - The Dark Descent übernehmt ihr die Rolle von Daniel, der ohne jegliche Erinnerung in einem Schloss erwacht. Es gilt, mehr über den Protagonisten und seine Vergangenheit herauszufinden.

In Amnesia - A Machine for Pigs begleitet ihr hingegen Oswald Mandus, der vom Fieber geplagt zu fantasieren beginnt und sich in seiner schaurigen Fleischerfabrik aufhält.

Zweifelsohne zählen die "Amnesia"-Ableger bis heute zu den gruseligsten Horrorspielen und sorgen für jede Menge Gänsehaut-Momente. Weitere überaus unheimliche Abenteuer findet ihr in der Bilderstrecke.