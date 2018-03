Für die Switch wurde ein neues Pokémon-Spiel bestätigt und es ranken sich seither natürlich wieder jede Menge Gerüchte um das neue Spiel. Erscheinen soll es irgendwann in diesem Jahr oder später, was natürlich nur eine vage Angabe ist. Doch solange die Entwickler des Spiels sich weiterhin in Stillschweigen hüllen und nur wenige Infos freigeben müssen wir versuchen uns ein Bild aus den kursierenden Gerüchten und potenziellen Leaks zu machen.

Das bisher einzige Pokémon-Spiel auf der Nintendo Switch ist Pokémon Tekken DX

Ein Pokémon-Rollenspiel auf der Switch bietet jede Menge Potenzial für Neuerungen und Innovation. Denn die Switch verfügt über mehr Rechenleistung als der 3DS und bietet zudem die Möglichkeit auf einem Fernseher zu spielen, potenziell sogar mit mehreren Spielern gleichzeitig. Klar, dass alle Pokémon-Fans die ersten Infos nicht mehr erwarten können. Der bekannte Leaker "Chinese Riddler" hat lange geschwiegen, doch auf Twitter wurde angeblich ein Beitrag von ihm gesichtet.

Quelle: Jynx Club | Twitter

"Chinese Riddler hat öffentlich gepostet, dass das neue Pokémon Spiel für die Switch ein Reboot der Pokémon-Serie wird. Der Beitrag wurde jedoch schnell wieder gelöscht."

Das schreibt der Twitter-Nutzer Jynx Club in einem Beitrag auf der Seite. Zusammen mit einem angeblichen Screenshot des Original-Beitrags. Wenn man diesem neuesten Gerücht also Glauben schenken mag, könnte es sich bei dem neuen Spiel um ein Reboot der Serie handeln. Doch was genau soll das bedeuten? Ein Reboot ist ja schließlich kein Remaster oder Remake. Nein, ein Reboot ist ein Neubeginn oder Neuanfang.

Das könnte also eine Menge implizieren. Werden wir vielleicht einen völlig neuen Teil der Pokémon-Welt sehen, in der alle bisherigen Pokémon gar nicht existieren? Oder werden die Ultra-Pforten aus Pokémon Sonne/Mond und Ultrasonne/Ultramond wiederkehren und das neue Spiel findet in einer alternativen Realität statt? Womöglich bezieht sich die Aussage auch weniger auf die Spielwelt oder die Pokémon, sondern vielmehr auf die Spielweise. Schließlich gab es auch schon Gerüchte, dass das Kampfsystem komplett überarbeitet wurde. Ein Reboot könnte also auch bedeuten, dass die Art, wie ihr bisher Pokémon gespielt habt, sich mit dieser neuen Generation drastisch ändern könnte.

Genau können wir es natürlich nicht sagen und sind wie ihr auf weitere Informationen gespannt. Eines ist jedoch sicher: Die Gerüchteküche rund um Pokémon Switch ist heiß am brodeln und wird so schnell nicht abkühlen.

Nun, was haltet ihr von diesen neuen Gerüchten? Glaubt ihr dem Chinese Riddler? Seine Vorhersagen für Pokémon Sonne und Mond waren ja größtenteils sehr treffend.