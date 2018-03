"Tomb Raider"-Fans unter euch? Was für eine Frage, egal ob ihr die alten oder neuen Spiele gezockt habt, unter euch gibt's wohl wie überall eine Menge Fans. Wenn ihr schon mit den ersten Teilen der Serie angefangen habt, dann dürft ihr euch nun besonders freuen. Denn Realtech VR arbeitet momentan an Remaster-Versionen der ersten drei Teile.

Verantwortlich für die Remaster zeichnet Realtech VR, die als Basis die Mobile-Versionen nutzen. Zusätzlich sollen die neuen Fassungen OpenVR unterstützen und eine komplett neue 3D-Engine haben. Jetzt kommt die unglaubliche Nachricht: Für Besitzer der Steam-Versionen sind die aufgehübschten Neuauflagen kostenlos. Das liegt daran, dass Realtech VR die Steam-Versionen als Datenquelle nutzt.

The port is relying on Steam because we won’t provide game data. Since TR classic is on Steam, we will use the game data from there.