Derzeit bietet Monster Hunter - World Spielern die Möglichkeit, bei der Individualisierung des Charakters zwischen 14 verschiedenen Waffentypen zu wählen. Ein Tweet des offiziellen japanischen Twitter-Kanals von Monster Hunter könnte nun Hinweise darauf geben, dass diese bald um einen 15. erweitert werden.

Bekommen die Großschwerter bald weitere Konkurrenz?

Der Beitrag zeigt ein Bild, in dem 14 Schlüsselanhänger zu sehen sind, die jeweils einen Waffentypen repräsentieren. Am Ende der Reihe befindet sich ein Fragezeichen. Hier seht ihr den offiziellen Tweet:

Gamerant zufolge lässt die Übersetzung des Tweets darauf schließen, dass sich ein Geheimnis hinter dem Fragezeichen verbirgt. Fans spekulieren nun, dass es sich möglicherweise um die Rückkehr eines weiteren klassischen Waffentypen aus dem "Monster Hunter"-Universum handelt.

Am 14. März plant Capcom einen Livestream in dem erwartet wird, dass über die DLC-Pläne zu Monster Hunter - World gesprochen wird. Eventuell nutzt das Unternehmen diese Gelegenheit auch, um das Mysterium um das Fragezeichen im Tweet aufzuklären.

Wie seht ihr das, glaubt ihr an die Einführung eines 15. Waffentypen? Die Seite Gamerant hält diese Spekulationen für unwahrscheinlich angesichts der kurzen Zeit, die Monster Hunter World erst auf dem Markt ist. Aber wer weiß, vielleicht sind sie ja doch für eine Überraschung gut. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr glaubt, was hinter dem Tweet steckt!