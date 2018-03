Es ist eine brandneue Woche. Und was hört man lieber an einem Montag, als neue Infos zu einem bald erscheinenden Spiel? Wer bei der E3 2017 dem "Sea of Thieves"-Gameplay zugesehen hat, dem dürfte nicht entgangen sein, dass man Bananen in diesem Spiel samt Schale am Stück isst. Diese Kuriosität hat nun offensichtlich eine Schatzsuche inspiriert.

In diesem Video könnt ihr Gameplay-Material aus Sea of Thieves sehen, inklusive Bananen-Konsum

Um die Veröffentlichung von Sea of Thieves später in diesem Monat zu unterstützen, plant Microsoft eine Schatzsuche im echten Leben, die euch reich machen könnte. Gesucht werden bei dieser Aufgabe goldene Bananen. Ab dem 19. März, also einen Tag vor der Veröffentlichung von Sea of Thieves, könnt ihr mit der Jagd loslegen.

Sobald der Morgen des 19. März anbricht, werden alle drei bis vier Stunden auf der offiziellen Webseite Rätsel und Hinweise veröffentlicht. Das ganze wird drei Tage in Anspruch nehmen mit insgesamt 15 Aufgaben, die es zu lösen gilt. Euch wird geraten eine Mannschaft aus bis zu vier Mitspielern zu gründen. Die schnellsten Teams jeder Region, welche die 15 Lösungen für die Rätsel gefunden haben, werden an einem ultimativen Test teilnehmen. Der Gewinner dieses Tests gewinnt laut Angaben die goldenen Bananen.

Im Video werden vier goldene Bananen, je 150 Gramm gezeigt. Laut aktuellem Goldpreis würde das einem Wert von etwa 21.000 Euro entsprechen.

Na, wen nehmt ihr mit auf Kaperfahrt? Und noch viel wichtiger, was würdet ihr mit euren goldenen Bananen, oder dem Gewinn vom Verkauf machen, falls ihr das glückliche Siegerteam werden solltet?