Kaum ist der neue Serienteil angekündigt, da lässt Treyarch die Feierlichkeiten schon beginnen: Spieler von Call of Duty - Black Ops 3 erhalten bis heute eine besondere Calling Card.

Obwohl Call of Duty - Black Ops 3 schon 2015 erschienen ist, wird es unter Mehrspieler-Fans immer noch regelmäßig gespielt. Das geht soweit, dass Treyarch erst vor kurzem eine neue Karte und einen neuen Spielmodus implementiert hat. Nun folgt noch ein weiteres Schmankerl für Anhänger der "Black Ops"-Reihe.

Kurz nach der offiziellen Ankündigung von Call of Duty - Black Ops 4 hat Treyarch eine neue Calling Card veröffentlicht. Spieler, die sich bis zum 12. März einloggen, erhalten den speziellen Profilhintergrund:

To celebrate the pending October launch of #BlackOps4, any player that logs in from March 9 (10AM/PT) to March 12 (10AM/PST) will receive a Commemorative Calling Card.

You’re welcome. pic.twitter.com/i9VYYi1HlH