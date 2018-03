(Bildquelle: Ninja via Twitch)

Der Twitch-Streamer Ninja ist weiter auf Erfolgskurs. Auf Twitter gibt der Fortnite-Spieler bekannt, dass er der erste Livestreamer ist, der beeindruckende drei Millionen Follower aufweisen kann.

3 million followers



First on twitch to hit this milestone and I am astounded.



Streaming all freaking night <3