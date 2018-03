Vergangene Woche kündigte Ubisoft überraschenderweise, in Form einer Pressemitteilung, den Third-Person-Shooter The Division 2 an. Erst kürzlich feierte der Vorgänger 20 Millionen Spieler mit einem globalen Event. Dementsprechend sind die Erwartungen an den Nachfolger groß. Nun soll wohl das bisher größte Entwicklerteam diese Aufgabe übernehmen.

Zum ersten Teil gibt es eine spannende Doku:

Wie das englischsprachige Magazin Gamereactor berichtet, behauptet ein Insider, der am "Division 2"-Projekt beteiligt ist, dass "über 1.000 Menschen gerade an The Division 2" arbeiten. Das dürfte heißen, dass es Ubisofts bisher größtes Entwicklerteam ist. Die Aussage des Informanten wollte das Studio allerdings nicht kommentieren. Allerdings klingt die Aussage gar nicht mal so unrealistisch, wenn man betrachtet, wie viele Studios an der Entwicklung beteiligt sind.

Die Entwicklung leitet, wie beim Vorgänger The Division, Massive Entertainment. Unterstützt wird das Studio von Ubisoft Reflections, Ubisoft Annecy, Ubisoft Shanghai, Ubisoft Bucharest und Red Storm Entertainment.

Ubisoft schweigt zu vielen Themen, wie dem Release oder allgemein Details zu dem Spiel. Freut ihr euch schon über den Nachfolger von The Division?