Fallout 4: Remake-Mod von Fallout 3 muss eingestellt werden

Das ambitionierte Mod-Projekt Capital Wasteland Project ist Geschichte. Die Neuauflage von Fallout 3 auf Basis des "Fallout 4"-Grafikgerüsts muss eingestellt werden, da ansonsten rechtliche Konsequenzen folgen könnten.

Via Twitter gibt das Mod-Team Road to Liberty bekannt, dass die Arbeiten mit sofortiger Wirkung eingestellt sind.

With a heavy heart, I must announce that at this moment the Capital Wasteland project is no longer in development, there are more details on our discord, but I wanted to let everybody who's been so gracious to follow and support us know.