Eigentlich wollte Square Enix es richtig geheimnisvoll machen. Doch der HTML-Code macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Obwohl der Countdown auf dieser Teaser-Seite noch nicht abgelaufen ist, wissen wir schon jetzt, was sich dahinter verbirgt.

Wie die Kollegen des englischsprachigen Online-Magazins Kotaku herausgefunden haben, ist der Countdown auf der Seite von Tomb Raider gar nicht mehr so geheimnisvoll.

Denn im HTML-Code verbergen sich schon alle Antworten. Was Square Enix euch am 15. März mitteilen möchte ist wohl, dass der neueste Teil der "Tomb Raider"-Reihe am 14. September erscheinen soll.

“tagline”:”Shadow of The Tomb Raider is the climatic finale of Lara’s origin story. Available September 14th 2018"

So heißt es also im Code hinter dem Countdown. Nicht nur handelt es sich bei Shadow of the Tomb Raider um den letzten Teil des Reboots von Tomb Raider, der vor allem die Entstehungsgeschichte von Lara Croft erzählt. Auch wissen wir nun, dass wir das Spiel wohl schon im Spätsommer werden spielen können.

Freut ihr euch über diese bevorstehende Ankündigung? Oder lässt euch ein neues Tomb Raider doch ziemlich kalt? Über eure Meinung zu dieser Spielereihe würden wir uns in den Kommentaren sehr freuen.