Wie Gameinformer berichtete, arbeitet das US-amerikanische Entwicklerstudio Midwinter Entertaiment mit der Unterstützung von ehemaligen Dice-Mitarbeitern an einem ambitionierten Projekt. Scavengers, so der kürzlich angekündigte Third-Person-Shooter, hat sich anscheinend einiges vorgenommen. Die Entwickler wollen nämlich eine immersive Spielwelt schaffen, die durch eine neuartige Cloud-KI aus der Masse heraussticht.

So interessant sind die ersten Konzepte:

Im Endzeitszenario einer nahen Zukunft, die von einer erneuten Eiszeit heimgesucht wurde, müsst ihr den harschen Lebensbedingungen trotzen, und zwar als Team. In der Rolle eines von acht Jugendlichen und in Begleitung weiterer menschlicher Mitstreiter begebt ihr euch also auf die Suche nach Waffen und Rohstoffen, die ihr dann gegen Bedrohungen verteidigen müsst.

Spielerisch verbirgt sich hinter dem Titel anscheinend ein kooperativer Mix aus PvP und PvE. Ein Konzept, das die Entwickler selbst „Co-Opetition“ getauft haben. Hierbei sollen die jeweiligen Multiplayer-Matches aus jeweils drei Phasen bestehen. Zuerst eine Aufbauphase, in der ihr nach Nahrung, Waffen und Ausrüstung sucht. Danach eine Jagdphase bei der ihr euch gegenüber anderen Spielern behaupten müsst und der lebensfeindlichen Fauna trotzt. Und schließlich eine Extraktionsphase, in der ihr eure gesammelte Beute an einem festen Punkt verteidigen müsst, während ihr Angriffen ausgesetzt seid. Es erwartet euch also wohl ein Abenteuer, das irgendwo zwischen Escape from Tarkov und Hunt - Showdown schwankt.

Eine Besonderheit von Scavengers stellt allerdings die Integration von SpatialOS von Publisher Improbable dar. Dabei handelt es sich um ein cloudbasiertes KI-Netzwerk, das ein eigenständig agierendes Ökosystem, durchdachteres Gegnerverhalten sowie größere Spielerzahlen pro Match verspricht. Für die adäquate Umsetzung sorgen Entwickler, die schon an Spielen wie Halo 5 oder Battlefield 1 gearbeitet haben.

Wie gut das unkonventionelle Rezept aufgeht, bleibt abzuwarten, denn bisher gibt es weder ein Veröffentlichungsdatum noch Gameplay-Videos. Seid ihr trotzdem schon gespannt? Schreibt’s in die Kommentare.