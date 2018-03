Als hätte es in der vergangenen Woche nicht schon genug neue Spiele gegeben, erscheint auch in der kommenden Woche frische, digitale Unterhaltung. Von flüchtigen Gangstern, über niedliche Ermittler bis hin zu dampfenden Pizzen erwartet euch jede Menge Futter für euren PC und eure Konsolen. Wie immer haben wir uns die wichtigsten Erscheinungen herausgepickt und servieren sie euch in mundgerechten Happen. Buon Appetito!

Assassin's Creed Rogue - Remastered | 20. März

PS4 / Xbox One

Nicht nur die Verwendung von flächendeckenden Schusswaffen macht aus Assassin's Creed Rogue - Remastered einen eher ungewöhnlichen Ableger der Reihe. Euer Ausflug in das Nordamerika des 18. Jahrhunderts ist verhältnismäßig düster und zeigt euch die Chroniken der Assassinen aus einer ansonsten kaum beachteten Perspektive.

Attack on Titan 2 | 20. März

PC / Nintendo Switch / PS4 / Xbox One

Wie der Titel vermuten lässt, widmet sich Attack on Titan 2 der zweiten Staffel des gleichnamigen Animes. Mehr Bewegungsfreiheit und neue Angriffstaktiken der Titanen versprechen erneut intensive Kämpfe mit surrealen Größenverhältnissen.

Titan Quest | 20. März

PS4 / Xbox One

Seit dem ursprünglichen Release von Titan Quest sind knapp zwölf Jahre vergangen. In der Zwischenzeit erschien die Mischung aus "Hack and Slay" und RPG für Smartphones. Nun dürft ihr den Klassiker auch auf PS4 und Xbox One erleben. Eine Fassung für Nintendo Switch wurde für 2018 ebenfalls bestätigt.

Sea of Thieves | 20. März

PC / Xbox One

Auf ausgiebige Alpha- und Beta-Tests folgt am 20. März die Veröffentlichung von Sea of Thieves. Das Piraten-Abenteuer setzt auf eine Verschmelzung von kooperativen und kompetitiven Mechaniken und kombiniert diese mit großzügigen, spielerischen Freiheiten.

Pizza Connection 3 | 22. März

PC

17 Jahre sind vergangen, seit euch Pizza Connection 2 das letzte Mal eure eigene Restaurantkette gründen ließ. Nun erscheint Pizza Connection 3 und würzt die Formel der Wirtschaftssimulation mit einer Reihe neuer Features und jeder Menge Anpassungsmöglichkeiten.

A Way Out | 23. März

PC / PS4 / Xbox One

Dass die Entwickler von A Way Out ein Händchen für ungewöhnliche Koop-Konzepte besitzen, konnten sie bereits mit ihrem Spiel Brothers - A Tale of two Sons unter Beweis stellen. In ihrem neuen Abenteuer steuert ihr gemeinsam mit einem anderen Spieler zwei Brüder, die aus dem Gefängnis ausbrechen. Das Besondere: A Way Out lässt sich nur im Koop-Modus spielen und der Splitscreen ist ein fester Bestandteil der Darstellung.

Ni No Kuni 2 - Schicksal eines Königreichs | 23. März

PC / PS4

Auch wenn die beiden Spiele inhaltlich lediglich das Universum teilen, dürfte schon jetzt feststehen, dass Ni No Kuni 2 - Schicksal eines Königreichs ein ähnlich beeindruckendes JRPG wie sein Vorgänger ist. Im Zentrum der Handlung dreht sich alles um Protagonist Evan, der sein eigenes Königreich aufbauen möchte.

Meisterdetektiv Pikachu | 23. März

Nintendo 3DS

Pikachu kann sprechen? Ja, zumindest dieses besondere Exemplar, das auf den Namen Meisterdetektiv Pikachu hört. Im gleichnamigen Spiel löst ihr gemeinsam mit dem gelben Knuddelmonster Rätsel und klärt dabei eine Reihe von Verbrechen auf.

Wohin verschlägt es euch in der kommenden Woche? Widmet ihr euch dem Bestreben, ein Königreich zu gründen oder wandelt ihr lieber auf den dunklen Pfaden abtrünniger Assassinen? Vielleicht zieht es euch auch auf die stürmische See, wo vergrabene Schätze warten? Wie immer freuen wir uns auf eure Kommentare.