Shadow of the Tomb Raider: Offiziell mit Video angekündigt

Die Spatzen haben es gestern schon vom Dach gepfiffen, nun ist es auch ganz offiziell: Das nächste Abenteuer von Lara Croft hört auf den Namen Shadow of the Tomb Raider.

Der Teaser-Trailer gewährt einen ersten Einblick:

In einer Pressemitteilung von Publisher Square Enix heißt es, dass die junge Frau Croft im kommenden Serienteil ihr bislang bedeutsamstes Abenteuer erlebt. Zu weiteren Details schweigt das Unternehmen und verweist auf ein Enthüllungs-Event, welches am 27. April stattfindet.

Shadow of the Tomb Raider soll voraussichtlich am 14. September 2018 für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen. Ein zeitlicher Exklusvideal mit Microsoft, wie es ihn für Rise of the Tomb Raider noch gegeben hat, existiert dieses Mal nicht.

Passend zur Ankündigung startet heute auch die Neuverfilmung von Tomb Raider in Kinos. Ob der Versuch mit Alicia Vikander gelungen ist, erfahrt ihr in einer separaten News.

Schon seit 20 Jahren ist Lara Croft ein stetiger Begleiter der Videospielbranche. Die junge Britin hat in der Zeit so einige Änderungen durchgemacht, die wir euch in unserer Bilderstrecke vorstellen.