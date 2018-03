Notebook oder doch schon Ersatz für den Desktop-PC?

(Bildquelle: public.gr via Google Webcache)

Ein Notebook ist in der Regel für den halbwegs mobilen Einsatz gedacht, etwa in der Universität, im Zug oder draußen auf der Parkbank. Mit dem MSI GT83VR Titan könnte das eventuell etwas schwieriger werden. Hinter dem sperrigen Namen versteckt sich ein Notebook der Superlative.

Dauerbrenner wie Fortnite dürfte das MSI-Notebook problemlos darstellen:

Mit 18,4 Zoll reiht das MSI GT83VR Titan schon auf dem ersten Blick in die obere Etage der Notebooks ein. Trotz der Display-Größe wird maximal eine Auflösung von 1920x1080 Pixel geboten, sprich Full-HD. Interessanter ist jedoch schon das Innenleben des noch nicht offiziell angekündigten Notebooks. Die englischsprachigen Kollegen von notebookcheck.net haben auf einer griechischen Webseite die folgenden Details entdeckt.

Das MSI GT83VR Titan wird demnach eines der ersten Notebooks mit Intels neuer Sechs-Kern-CPU i7-8850H werden. Mit 2,6 GHz Basistakt und einem All-Core-Turbotakt von 4,3 GHz bietet der Prozessor ordentlich Leistung. Hinzu kommen zwei Nvidia Geforce GTX 1080, 64 Gigabyte Arbeitsspeicher, zwei 512 Gigabyte schwere SSDs und zu guter letzt noch eine 1 Terabyte große HDD.

Anhand der Daten lässt sich schon erahnen, dass es sich hierbei eher um einen Ersatz für einen Desktop-PC handelt. Entsprechend hoch fällt auch der Preis aus: Das MSI GT83VR Titan wurde für 6.199 Euro angeboten.

Ob sich ein solcher Laptop zum Spielen lohnt, klären wir übrigens für euch im Blickpunkt "Gaming-Laptop vs. Gaming-PC - Was lohnt sich für wen?".

Ob Laptop oder Desktop-PC: Am Ende liegt die Entscheidung bei euch und in diesem Jahr dürft ihr euch auf das eine oder andere exklusive Spiel freuen. Eine kleine Auswahl stellen wir euch in der Bilderstrecke vor.