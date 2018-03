Seit Monaten brodelt die Gerüchteküche in der CoD-Community darüber, ob wir in diesem Jahr Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered (bitte dann mit kürzerem Titel) bekommen. Während es bislang hier und da nur vage Hinweise gab, gibt Amazon Italien nun endlich Handfestes und bringt das Remaster direkt in das eigene Angebot. Doch einige Fragen stellen sich trotzdem noch.

Wie die Seite IGN festgestellt hat, sind gleich zwei Einträge zu Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered in der Datenbank von Amazon Italien aufgetaucht. Eine PS4- und eine "Xbox One"-Version werden hier aufgelistet. Jedoch lassen Release-Datum und Preis Grund zum Zweifeln. Laut Amazon soll Call of Duty: Modern Warfare Remastered 2 bereits am 30. April 2018 für die beiden Konsolen erscheinen. Zudem erscheint uns der Spottpreis von 19,99 Euro für das Remake etwas tief gegriffen. Vermutlich handelt es sich hierbei um Platzhalter.

Während alle schon auf das Remaster schielen, geht es in Call of Duty WW2 noch heiß her.

Denn wenn Activision ein Remaster von Call of Duty: Modern Warfare 2 machen sollte, wird es höchstwahrscheinlich zusammen mit dem nächsten Ableger der Shooter-Reihe verkauft, der gegen Ende des Jahres erscheinen dürfte. Auf Twitter schüren die Macher des ersten Remasters bereits die Hoffnungen der Fans. Sie posteten ein Bild, das viele gleich als Intro von Call of Duty: Modern Warfare 2 identifiziert haben. Darunter schrieben sie, dass sie schon bald Neuigkeiten veröffentlichen können. Lang wird es also wohl nicht mehr dauern, bis wir endlich Gewissheit haben.