Am 21. September 2018 erscheint mit Battle for Azeroth endlich das nächste Addon zu World of Warcraft. Die Fans warten bereits gespannt darauf, welche Überraschungen Blizzard mit der Erweiterung noch in Petto hat. Doch schon jetzt haben die Entwickler ein bisschen preisgegeben. In einem Q&A wurde bestätigt, dass die Kul'Tiran als weiteres verbündetes Volk in Battle for Azeroth zur Verfügung stehen werden.

Schon bald fechtet ihr den Kampf um Azeroth aus.

Die verbündeten Völker sind eigene Rassen im kommenden Addon, die jeweils nur eine Klasse besitzen, aber andere Boni mit in die Schlacht zwischen Allianz und Horde führen. Die Kul'Tiran sind Menschen, die sich allerdings äußerlich von den schmalen Gestalten der normalen Menschen unterscheiden. Die Seite WOWHead hat bereits einige Dateien entdeckt, die auf die verschiedenen Anpassungsmöglichkeiten für die neue Rasse von World of Warcraft: Battle for Azeroth hindeuten.

Für jedes verbündete Volk müsst ihr Voraussetzungen erfüllen. Bei den Leerenelfen müsst ihr beispielsweise einen bestimmten Erfolg freischalten und den Argusvorstoß auf den ehrfürchtigen Ruf bringen. Was bei den Kul'Tiran vonnöten sein wird, muss sich noch zeigen. Welche Rassen würdet ihr euch noch für World of Warcraft: Battle for Azeroth wünschen?