Eine Analyse des Gameplay-Materials von Dark Souls Remastered für Nintendo Switch hat ergeben, dass das Spiel auf Nintendos Gerät besser aussehen wird, als damals auf den Konsolen PlayStation 3 und Xbox 360. An der Bildratenfront gibt es jedoch nicht so rosige Aussichten.

Sehenswert: Der erste Teaser-Trailer zu Dark Souls für Nintendo Switch.

Das heiß geliebte Action-Rollenspiel Dark Souls bahnt sich seinen Weg auf die Hybridkonsole Nintendo Switch – das ist inzwischen bekannt. Interessant wird dabei natürlich zu sehen sein, inwiefern das für die Portierung verantwortliche Entwicklerstudio Virtuos die grafische Präsentation dieses inzwischen knapp sieben Jahre alten Spiels aufpoliert.

Laut der japanischen Webseite des Publishers Bandai Namco ist für die Switch-Neuauflage eine deutlich aufgepeppte Auflösung zu erwarten: Lief Dark Souls auf den „Last Gen“-Konsolen nur in 720p, soll das Spiel zumindest im TV-Modus der Switch volle 1080p liefern. Doch tut sich auch etwas abseits der reinen Auflösung?

Dieser Frage haben sich die Experten von Digital Foundry angenommen und die im Rahmen der jüngsten „Nintendo Direct“-Präsentation gezeigten Spielausschnitte genauer unter die Lupe genommen. Die gute Nachricht vorweg: Tatsächlich scheint die Auflösung für Nintendos Konsole erfolgreich den versprochenen Sprung auf native 1920x1080 Pixel vollzogen zu haben.

Davon abgesehen fallen die optischen Änderungen dem besagten Trailer-Material nach zu urteilen aber marginal aus. Von den Texturen über Alpha-Effekte scheint alles beim Alten geblieben zu sein – lediglich einige dezente farbliche Unterschiede wollen die Analysten an einigen Punkten festgestellt haben, was auf sogenannte „Ambient Occlusion“-Shader hinweisen könnte – eine Art Lichteffekt in der Spielwelt.

Etwas enttäuschend fällt bislang die Bildrate aus: Während sich Käufer der ebenfalls angekündigten Xbox One- und PlayStation 4-Neuauflage von Dark Souls auf flüssige 60 Bilder pro Sekunde freuen dürfen, bewegt sich die Switch-Version offenbar im 30 FPS-Bereich und fällt – wie auch die „Last Gen“-Originale – gerne auf stotternde Bildraten um die 20 FPS.

Es bleibt jedoch festzuhalten, dass diese Eindrücke auf Grundlage nur sehr begrenzten Trailer-Materials entstanden und sich bis zur voraussichtlichen Veröffentlichung von Dark Souls Remastered am 25. Mai 2018 noch einiges ändern könnte.