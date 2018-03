Der Technikkonzern IBM hat kürzlich einen Rechner vorgestellt, der nicht einmal die Größe einer Fingerkuppe hat, wie Engadget berichtet. Er besteht aus 64 Mainboards und zwei winzigen Recheneinheiten. Im Bild könnt ihr ihn sehen:

So sieht der Rechner aus. Rechts im Größenvergleich mit Salzkörnern. Bildquelle: IBM.

Damit sei er auf dem Leistungsstand eines so genannten x86-Prozessors aus dem Jahre 1990, einer Zeit, in der in Japan gerade einmal das SNES auf den Markt kam. Der Mini-Rechner besitzt zudem eine Künstliche Intelligenz, die in der Lage sei, Daten zu sortieren. Damit soll das Gerät für den Einsatz bei so genannten Blockchains bereit sein, die für den Austausch von Kryptowährungen genutzt werden.

Der vorgestellte Rechner ist lediglich ein Prototyp und deswegen noch weit davon entfernt, frei käuflich zu sein. Allerdings könnte er irgendwann Einzug in verschiedene Anwendungsbereiche des täglichen Lebens haben, da sich seine Produktionskosten auf gerade einmal 10 Cent belaufen, wie der Konzern mitteilte.

Die Sprünge, die die technische Entwicklung vollzieht, sind immer wieder beeindruckend. Könntet ihr einen solchen Mikro-Rechner gebrauchen oder haltet ihr das für technischen Schnickschnack? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!