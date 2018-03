Das heute erschienene Piraten-Multiplayer-Abenteuer Sea of Thieves hat einen witzigen Day One Patch erhalten. Spieler können ab sofort bis zum 29. März bei der In-Game-Boutique ein exklusives – Achtung, Wortwitz! – Eye-Patch (zu Deutsch: Augenklappe) erwerben. Mit dem schönen Namen Day One Patch.

Abenteuer im karibischen Sonnenschein: Diese wunderschönen Strandparadiese dürft ihr bereisen!

Wie auf der offiziellen Twitter-Seite von Sea of Thieves bekannt gegeben wurde, soll besagte Augenklappe für den Schnäppchenpreis von nur einem Goldstück feil geboten werden:

How's this for a take on day one patches? Visit any clothing store in #SeaOfThieves before March 29th to pick up the “Day 1 Eye-Patch” for just 1 gold! https://t.co/HVSXZQaR5g pic.twitter.com/jxCjdeWdH9 — Sea of Thieves (@SeaOfThieves) 19. März 2018

Der Beschreibungstext des modischen Kleidungsstücks besagt folgendes: „Eine Flaschenpost von Jolly Jefabell wurde angespült. Augenklappenhersteller (englisch: eye patch makers) haben sie gelesen und sagten ‚aye‘.“ Entwicklerstudio Rare, das vor allem für Spieleklassiker wie Banjo-Kazooie und Conker’s Bad Fur Day berühmt geworden ist, hat sich seinen kruden Sinn für Humor also anscheinend nicht nehmen lassen.

Seid Ihr schon gespannt auf Sea of Thieves? Klappert ihr schon mit den Holzbeinen und poliert eure Säbel? Ab heute könnt ihr in See stechen und mit eurer Mannschaft auf Schatzsuche gehen. Schreibt uns in den Kommentaren, was ihr von dem bunten Piratenspaß haltet.