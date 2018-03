An alle Schnäppchenjäger: Es ist mal wieder soweit! Wie der Seite psprices.com zu entnehmen ist, gibt es für eure PS4 passend zu Ostern wieder mal mächtig Nachschub an Spielen. Über 300 Titel sind durch Rabatte von bis zu 90 Prozent zum absoluten Niedrigpreis zu ergattern, darunter auch AAA-Spiele wie Wolfenstein 2 oder Tomb Raider.

Noch schnell auf das neue Tomb Raider vorbereiten? Hier sind die ersten Einblicke:

Hier findet ihr eine Auswahl der attraktivsten Angebote:

Und, juckt es euch schon in den Fingern, dem „Regime“ in Wolfenstein 2 zum wohlverdienten Untergang zu verhelfen? Oder wollt ihr pünktlich zur Ankündigung von Shadow of the Tomb Raider schnell noch die Reboot-Vorgänger nachholen? Jetzt ist eure Chance!