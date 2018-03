Die Nintendo Switch ist mittlerweile seit etwa einem Jahr auf den Markt erhältlich und hat sämtlichen Kritiker bewiesen, dass Nintendo immer noch relevant ist. Die Verkaufszahlen der Hybrid-Konsole sind sogar so gut, dass sie in den USA mittlerweile die erfolgreichste Konsole innerhalb der ersten zwölf Monate ist. Nur der Game Boy Advance - ein Handheld - war noch begehrter.

Exklusiv-Spiele wie Super Smash Bros. sollen die Switch weiter an der Spitze halten:

Den erfolglosen Vorgänger Wii U hat die Nintendo Switch längst hinter sich gelassen und stolziert mit großen Schritten in Richtung der Xbox One. Aktuell ist das Microsoft-Produkt noch die zweitmeistverkaufte Konsole der aktuellen Generation, aber in Zukunft könnte sich das ändern. Laut einem Bericht des amerikanischen Marktforschungsinstituts NPD Group hat sich innerhalb des ersten Jahres nach Verkaufsstart keine Heimkonsole besser verkauft, als die Nintendo Switch - selbst die Wii und die PlayStation 4 können da nicht mithalten.

Wird der Handheld-Markt hinzugezogen, gibt es mit dem Game Boy Advance lediglich ein Gerät, welches noch erfolgreicher auf dem US-Markt gewesen ist. Nichtsdestotrotz bleibt die PlayStation 4 von Sony insgesamt an der Spitze der aktuellen Verkaufszahlen und sichert sich im Februar 2018 erneut Platz 1.

(Quelle: Youtube, Mat Piscatella - NPD Analyst, US Video Games)

Freuen darf sich außerdem Capcom, die im Februar zum zweiten Mal mit Monster Hunter - World das bestverkaufte Videospiel gestellt haben. Auf Platz zwei folgt Call of Duty - WW2, welches in der Zwölfsmonatsperiode die meisten Absätze erzielt hat. Das Treppchen vollendet NBA 2K18.

Nintendo ist weiterhin auf Erfolgskurs und hat mit der Nintendo Switch ins Schwarze getroffen. Mit den Spielen aus unserer Bilderstrecke könnte die Hybrid-Konsole aber noch ein kleines bisschen besser werden.