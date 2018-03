GTA Online: Umfangreiches Update am Start

Mit der "Southern San Andreas Super Sport Series" hat Rockstar Games heute ein neues Update für GTA Online veröffentlicht. In den kommenden Wochen steht vor allem die Rennfahrer des Mehrspieler-Modus im Fokus, die sich unter anderem auf neue Modi und Fahrzeuge freuen dürfen.

Der neue Spielmodus Hotring zeigt sich im Video:

Den Auftakt macht der Modus "Hotring Circuit", der speziell für den Declasse Hotring Sabre entworfen wurde. Letzerer ist ab sofort bei Legendary Motorsport erhältlich. Der Spielmodus selbst ist eine Hommage an die Hotring-Events aus Grand Theft Auto - Vice City, die nun mit dem "Cunning Stunts"-Update für GTA Online kombiniert werden. Insgesamt treten hier 30 Fahrer gegeneinander an.

Neben dem Sabre gibt es außerde mit dem Taipan, Entity XXR, Vapid GB200 und dem Vulcar Fagaloa vier weitere neue Fahrzeuge.

Am 3. April folgt mit dem Zielscheiben-Rennen der zweite Teil des Updates. In diesem Modus treten bis zu acht Teams mit jeweils zwei Spielern gegeneinander an und müssen verschiedene Ziele auf der Fahrbahn abschießen. Hierbei muss ein Spieler den Wagen lenken, während der andere sich um das Bordgeschütz kümmert.

Im Mai folgen noch zwei weitere Inhaltserweiterungen: Am 1. Mai fügt Rockstar Games zehn neue Spezialrennen hinzu, die euch unter anderem unter die Meeresoberfläche schicken. Zum Schluss werden am 29. Mai sieben neue Verwandlungsrennen freigeschaltet.

Trotz der nahenden Veröffentlichung von Red Dead Redemption 2 im Oktober lässt Rockstar Games GTA Online nicht einsam sterben. Noch immer erhält der Mehrspieler-Modus zahlreiche Updates, die teils immer wilder werden.