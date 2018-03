Anlässlich des Frühlingsanfangs bietet der Entwickler IO Interactive die zweite Episode von Hitman kostenlos zum Download an. Virtuelle Auftragsmörder verschlägt es nach Italien, wo es diverse Herausforderungen zu meistern, zahlreiche Ziele auszuschalten sowie zusätzliche Waffen freizuschalten gilt.

Schaut euch den Trailer zum Hitman Spring Pack an!

Zwar trennte sich der Publisher Square Enix im vergangenen Jahr vom Hitman-Entwickler IO Interactive, das beliebte Episodenspiel um den ikonischen Auftragskiller soll aber dennoch in eine zweite Staffel gehen. Weitere Informationen gibt es dahingehend bislang noch nicht – wer die Episoden der ersten Staffel noch nicht gespielt hat, dürfte dafür also noch genügend Zeit haben.

IO Interactive bietet aktuell das sogenannte Spring Pack zum Download an. Nutzer der Plattformen PC, PlayStation 4 und Xbox One kommen hier vollkommen kostenfrei in den Genuss der sehr beliebten, zweiten Episode von Hitman, die euch ins fiktive Sapienza in Italien entführt. Hier dürft ihr die Story-Mission „Die Welt von Morgen“ spielen und den Wissenschaftlern hinter der Entwicklung eines tödlichen Virus an den Kragen gehen.

Neben der Hauptmission bietet das Spring Pack 20 Mastery Level mit freispielbaren Waffen und Items, über 120 Challenges, sieben Achievements und alle weiteren Auftragsmorde, die der Entwickler bereits für Sapienza veröffentlicht hat. Die zeitbegrenzten Elusive Targets sind ebenfalls mit der Gratisepisode spielbar. Und auch die Tutorial-Missionen, Escalation Contracts, Challenges und Achievements der ICA Facility sind enthalten.

Noch bis zum 3. April habt ihr Zeit, euch das Spring Pack herunterzuladen – wer es vor der Frist schafft, darf die Episode so oft und lange spielen, wie er oder sie möchte. Wer sich schließlich zum Kauf der Hitman-„Game of the Year Edition“ entscheidet, kann eventuell erspielte Fortschritte mit ins vollständige Spiel übernehmen.