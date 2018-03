Habt ihr eher spezielle Vorlieben im Bereich Videospiele, solltet ihr euch die Veröffentlichungen der kommenden Woche genau anschauen. Abgesehen von Far Cry 5, das durchaus ein breites Feld an Interessenten bedient, erscheint jede Menge neues Futter für die eine oder andere Nische. Da dürfte für jeden Gusto das passende Stück Software dabei sein.

Far Cry 5 | 27. März

PC / PS4 / Xbox One

Nach Ausflugszielen wie Nepal und Afrika führt euch die Action-Serie mit Far Cry 5 in westlichere Gefilde. Schauplatz ist die Südstaaten-Provinz Hope County, in der eine durchgeknallte Sekte ihr Unwesen treibt.

Jetzt Far Cry 5 auf Amazon bestellen

MX vs ATV - All Out | 27. März

PC / PS4 / Xbox One

Qualmende Motoren und aufgewirbelter Staub bestimmen das Geschehen in MX vs ATV - All Out. In diesem Spin-Off führt ihr eure Motorräder, ATVs und UTVs in "Off Road"-Rennen auf unwegsames Gelände.

Jetzt MX vs ATV - All Out auf Amazon bestellen

PC Building Simulator | 27. März

PC

Um das große Angebot an Simulationsspielen nutzen zu können, benötigt ihr einen soliden Gaming-PC. Wie ihr einen solchen baut, könnt ihr nun auch mithilfe des PC Building Simulator nachstellen. Oder auch schon mal ein bisschen üben, bevor ihr euch an die echte Hardware traut.

Pixark | 27. März

PC / Nintendo Switch / PS4 / Xbox One

Für diejenigen unter euch, denen Ark etwas zu brutal ist, erscheint mit Pixark vermutlich die ideale Lösung. Das Survival-Spiel verbindet die Mechaniken von Ark mit einer bunten und voxelbasierten Darstellung.

Outlast 2 | 27. März

Nintendo Switch

Da dunkle Mächte in ländlichen Teilen der Südstaaten scheinbar voll im Trend liegen, solltet ihr euch auch einmal Outlast 2 anschauen. Der Horror-Thriller ist seit einiger Zeit für PC, PS4 und Xbox erhältlich und erscheint nun auch für Nintendo Switch.

Penny-Punching Princess | 30. März

Nintendo Switch

In Penny-Punching Princess ist der Name Programm. In der Rolle der titelgebenden Prinzessin prügelt ihr Reichtümer aus euren Gegnern heraus und investiert diese in den Ausbau eurer Gefolgschaft und die Verbesserung eures Arsenals.

Jetzt Penny-Punching Princess auf Amazon bestellen

The Witch and the Hundred Knight 2 | 30. März

PS4

Nach einem bizarren und äußerst morbiden Auftakt geht das außergewöhnliche JRPG in die zweite Runde und schickt mit The Witch and the Hundred Knight 2 zwei neue Protagonistinnen ins Rennen. Dieses Mal begleitet ihr die beiden Schwestern Amalie und Chelka.

Jetzt The Witch and the Hundred Knight 2 auf Amazon bestellen

Worauf freut ihr euch am meisten? Stellt ihr euch der furchteinflößenden Herausforderung, einen PC zusammenzubauen? Oder zieht es euch in die Südstaaten, wo bereits diverse Bedrohungen auf euch warten? Wie immer freuen wir uns auf eure Kommentare.