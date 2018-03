Die "Modern Warfare"-Reihe hatte ihren bislang letzten Auftritt als Remastered-Version des ersten Teils.

Die "Call of Duty"-Reihe wird in diesem Jahr mit Call of Duty - Black Ops 4 fortgesetzt. So viel ist seit Anfang März bekannt. Bei Activision intern soll jedoch bereits die Zukunft geplant werden und die liegt möglicherweise in Call of Duty - Modern Warfare 4.

Steht für Oktober explosiv bereit: Der vierte Teil der "Black Ops"-Reihe

Obwohl die "Modern Warfare"-Reihe seit 2011 als mehr oder weniger beendet gilt, soll im nächsten Jahr gerüchteweise ein weiterer Teil erscheinen. Nach Call of Duty - Ghosts und Call of Duty - Infinite Warfare, die unter Fans sehr kritisch gesehen werden, könnte sich Entwickler Infinity Ward offenbar wieder auf die erfolgreichsten Wurzeln zurückbesinnen.

Das Gerücht selbst basiert auf der Twitter-Biographie von Craig Fairbrass, der unter anderem schon in Call of Duty 4 - Modern Warfare, Call of Duty - Modern Warfare 2 und Call of Duty - Modern Warfare 3 als Synchronsprecher zu hören war. Vor kurzem hat er außerdem Call of Duty - Modern Warfare 4 hinzugefügt - und mittlerweile wieder entfernt.

Bit of confusion and over reaction here, as I’ve always had the 5 COD games I’ve worked on, on my mini bio on twitter- any clarification need just look on IMDB. — Craig Fairbrass (@craigfairbrass) 21. März 2018

"Hier herrscht ein wenig Verwirrung und Überreaktion. Ich hatte immer nur die 5 CoD-Spiele, an denen ich mitgearbeitet habe, in meiner Mini-Biographie auf Twitter stehen. Für weiteren Klärungsbedarf müsst ihr nur auf IMDB schauen"

Gesagt, getan. Dort wird Fairbrass zusätzlich zu den drei "Modern Warfare"-Spielen als Sprecher in Call of Duty - Ghosts und Call of Duty - Infinite Warfare gelistet. Damit ergibt die fünf tatsächlich einen Sinn, allerdings sind die Fans weiterhin verwundert, warum überhaupt seine Twitter-Biographie angepasst wurde.

Dies bleibt vorerst ein Geheimnis. Als nahezu sicher gilt jedoch, dass das Call of Duty im Jahr 2019 wieder vom Serienerfinder Infinity Ward stammen wird, die zuletzt 2016 an der Reihe gewesen sind.

Ob es sich dann dabei um Call of Duty - Modern Warfare 4 oder um ein völlig anderes Szenario handelt, steht noch in den Sternen. In diesem Jahr wird sich Hersteller Activision wahrscheinlich nicht mehr dazu äußern.