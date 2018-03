Chain Strike: Neues Mobile-Rollenspiel ab sofort erhältlich

Neues Futter für das Smartphone: Mit Chain Strike veröffentlicht der Hersteller Com2uS ein neues rundenbasiertes Rollenspiel für Android-Handys. iOS-Nutzer müssen sich noch bis zum 29. März gedulden, aber können sich weiterhin vorregistrieren lassen.

Einen ersten Einblick in Chain Strike erhaltet ihr im Video:

Auf den ersten Blick bietet Chain Strike all das, was von einem rundenbasierten Rollenspiel zu erwarten ist: Zahllose Kämpfer mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen und ein Kampfsytem, welches sich schachähnlicher Bewegungen und Angriffsmuster bedient. Hinzu kommen verschiedene Dungeons, Spielmodi und vieles mehr.

Ein Highlight soll der Story-Modus bilden, dem namhafte Synchronsprecher aus Südkorea und Japan ihre Stimmen geliehen haben.

Besitzer eines iPhones müssen sich noch ein paar Tage in Geduld üben. Hierzulande erscheint das Rollenspiel erst am 29. März für die Apple-Plattform. Interessierte können sich jedoch im App-Store bereits vorregistrieren und erhalten dafür ein paar Belohnungen.

