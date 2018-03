Far Cry 5: Bei Gamestop für 9,99 Euro zu haben

Am kommenden Dienstag, dem 27. März, erscheint Far Cry 5 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Wer den Ego-Shooter besonders günstig erwerben möchte, der kann einen Blick in Richtung Gamestop werfen. Im Rahmen einer Aktion gibt es dort Far Cry 5 für weniger als einen Zehner.

Ein Sektenführer als Bösewicht: Dieser Live-Action-Trailer bereitet euch vor

Gemäß einer Pressemitteilung ist Far Cry 5, genauer gesagt die Deluxe-Edition des Ubisoft-Shooters ab dem 27. März Teil von Gamestops "9.99er"-Aktion. Dies bezieht sich spezifisch auf die Konsolenvariante für PlayStation 4 und Xbox One.

Demnach erhaltet ihr vom 27. März bis zum 9. April 2018 Far Cry 5 für 9,99 Euro, wenn ihr zuvor zwei Spiele der aktuellen Gamestop-Liste eintauscht. Im Gegenzug erhaltet ihr die Deluxe Edition von Far Cry 5, die folgendes beinhaltet:

Far Cry 5-Spiel mit speziellem Deluxe-Keyart

Ein beidseitig bedruckter Touristenführer von Hope County, der interessante Orte und Schlüsselpositionen enthält

Der Original-Soundtrack des Spiels

Das digitale Deluxe-Paket enthält: Das Grosswildjäger-Paket, das Pilotenass-Paket, das Explosions-Paket, das Chaos-Paket und das AR-C Sturmgewehr sowie eine 44er-Magnum-Pistole mit einzigartigem Aussehen

Mehr Infos zu Far Cry 5 findet ihr derweil in unserer Vorschau "Far Cry 5: Seelen ernten sich nicht von selbst".

Vorbei mit Dschungel und Gebirge: In Far Cry 5 geht es dieses Mal in die USA, genauer gesagt nach Montana. Dort hat eine Sekte die Bevölkerung unter Kontrolle. Euer Ziel? Ebenjene Sekte aufhalten.