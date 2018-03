Assassin's Creed Unity ist ein Wendepunkt in der Spielereihe von Ubisoft. Viele Fans sehen diesen Ableger auch heute noch als den größten Makel und ein Sinnbild dafür, wie sich die Reihe einst selbst durch jährliche Veröffentlichungen ausmanövriert hat. Auf der Games Developers Conference sprach Creative Director Jean Gueson (via Eurogamer), darüber, was bei der Entwicklung im Argen lag und aus welchen Fehlern die Macher gelernt haben.

So cool war die Story von Assassin's Creed Unity!

„Wenn ihr euch an das erste Assassin's Creed erinnert, gab es einige Gemeinsamkeiten, weil einfach sehr viel in Sachen Technik getan wurde. Die Engine wurde komplett überarbeitet. Wir haben die perfekten Voraussetzungen für den perfekten Sturm geschaffen. Wir hatten ein Spiel, das in Sachen Kunst absolut wundervoll war, aber die Spielerfahrung nicht ausreichend bereichert hat. Das Spiel hat darunter gelitten. Aus diesen Gründen haben wir uns bei Syndicate auch auf die Qualität fokussiert. Und das hat das Team sehr gut gemacht.“

Eines der berühmtberüchtigten Markenzeichen von Assassin's Creed Unity ist bis heute der No-Face-Bug. Auf einer bestimmten Grafikkarte, so Gueson, kam es dazu, dass Gesichter nicht gerendert wurden. Dieser Screen sollte in die Gaming-Geschichte eingehen. Die Entwickler wussten, dass sie beim nächsten Assassin's Creed alles anders machen müssen. Ein erster Schritt war es, die Zügel ein wenig aus der Hand zu geben. Dem Spieler mehr Freiheiten zu geben und nicht alles genau durchzuplanen. Dadurch steigert man gleichzeitig den Spielspaß. Ein Konzept, das auch heute bei Assassin's Creed Origins aufgeht.