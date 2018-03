Noch dauert es ein paar Wochen, bis uns Detroit - Become Human auf der PS4 mit einer hoffentlich spannenden Story fesseln wird. Die Grundvoraussetzungen dürften mit drei interessanten Charakteren schon gegeben sein. Die Entwickler von Quantic Dream haben nun jeweils einen kurzen Trailer zu jedem Protagonisten veröffentlicht. So könnt ihr euch schon jetzt darauf einstimmen, was euch in Detroit: Become Human erwartet.

Detroit: Become Human - Kara-Trailer

Den Anfang macht Kara, die quasi das Grundgerüst von Detroit: Become Human bildet. Sie wurde vor einigen Jahren als Tech-Demo genutzt, um die Power der PS4 zu zeigen. Aus dieser Tech-Demo wurde später dann Detroit: Become Human. Im Spiel ist sie ein Android für den Haushalt und kümmert sich um einen Mann namens Todd und seine Tochter Alice. Als jedoch klar wird, dass Todd nicht unbedingt der beste Vater ist, beginnt die Flucht vor ihm und der Gesellschaft, die keine Androiden auf freiem Fuß akzeptiert.

Detroit: Become Human - Connor-Trailer

Damit die Androiden in Schach gehalten werden können, nutzt die Polizei auch andere Androiden für die Suche nach den sogenannten "Abweichlern". Connor gehört zu dieser Sorte von Robotern. Er kann seine Technologie nutzen, um Tatorte zu untersuchen, in Echtzeit Analysen von Geiselsituationen anzustellen oder Ereignisse zu rekonstruieren. Er wird Lieutenant Hank Anderson unterstellt, der allerdings mit seinen eigenen Dämonen in dieser Welt zu kämpfen hat.

Detroit: Become Human - Markus-Trailer

Markus ist der dritte Protagonist von Detroit: Become Human. Einst als Android eines Malers, verdient er sich nun als Anführer der Revolution. Er muss viele Entscheidungen treffen, die die Zukunft der anderen Androiden entscheiden könnten. Muss er große Opfer bringen, um ihnen eine bessere Zukunft zu sichern? Das wird sich am 25. Mai 2018 herausstellen, wenn Detroit: Become Human exklusiv für die PS4 erscheint.