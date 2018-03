Yauheni Hladki ist kein Unbekannter in der eSports-Szene. Dank seiner Arbeit wurden bereits mehrere Ligen und Turniere in verschiedenen Spielen abgehalten. Darunter Hearthstone, Counter-Strike: Global Offensive oder auch Dota 2 und World of Tanks. Auf der GDC 2018 hat der Experte einen Vortrag gehalten (via PCGamer), in dem er behauptet hat, dass diese eSports-Disziplinen allesamt mehr Skill erfordern als jeder "richtige" Sport.

In Hearthstone braucht es teilweise schon sehr viel Glück, um zu gewinnen.

Zunächst klingt das durchaus abwegig. Aber Hladki gibt auch eine Begründung. Seiner Erfahrung nach bestehe der Erfolg in jeder Sportart, egal ob virtuell oder real, aus zwei wichtigen Faktoren. Glück und Skill fließen in jedes Match ein. Je mehr Skill man hat, desto weniger Glück braucht man, um Erfolg zu haben. Da es in eSports häufiger zu Matches kommt und auch die Versuche der einzelnen Spieler (Schüsse auf Gegner, Vorstöße bei Dota) häufiger vorkommen als beispielsweise ein Touchdown-Versuch bei einem Football-Match, wird das Glück immer unwichtiger.

Im Umkehrschluss heißt dies, dass man auch mehr Skill braucht, um erfolgreich zu sein. Jedoch gibt es auch Gegenbeweise, die Hladki laut eigener Aussage gern von seinen Zuschauern hören wird. Hearthstone ist bekannt dafür, dass Glück schon ganze Turniere entschieden hat. Jede Karte wird zufällig aus dem Deck gezogen. Zieht der Algorithmus im Hintergrund hier falsch, ist das Match durch. Zieht er jedoch die richtige Karte für den Moment, ist der Sieg unaufhaltsam.