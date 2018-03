Wer sich für Daten und Statistiken im Beriech des PC-Gamings interessiert, wird sicherlich schon einmal auf die Seite SteamSpy gestoßen sein. Die Website, die von Sergey Galyonkin gegründet wurde, analysiert täglich mehr als 800.000 Steam-Accounts und sammelt deren Daten in verschiedenen Kategorien. Dadurch werden Trends aufgezeigt, Einnahmen gezählt oder der Erfolg eines Spiels bemessen. Nun hat er gegenüber der Seite Gamasutra verraten, dass es relativ wenig Spiele gibt, die auf Steam richtig erfolgreich sind. Diese machen dafür aber einen Großteil des Gewinns aus.

Fortnite hält sich absichtlich von Steam fern.

So hat Steam 2017 etwa 4,3 Milliarden US Dollar eingenommen. Eine beachtliche Zahl, an der vor allem PUBG stark beteiligt ist. 600 Millionen Dollar wurden allein durch das Battle-Royale-Game von Bluehole generiert. Allgemein gilt laut Galyonkin, dass es etwa 100 Spiele auf Steam gibt, die zusammen mehr als die Hälfte des gesamten Umsatzes ausmachen. Eine verschwindend geringe Zahl, bedenkt man, dass täglich etwa 30 Games auf Valves Spieleplattform an den Start gehen. Um erfolgreich zu sein, so die Statistik, braucht es allerdings mindestens einen Absatz von 22 Millionen Dollar. Erst dann landet ein Steam-Spiel durchschnittlich in den Top 20 der Charts.

Sergey Galyonkin ist nicht nur Gründer der Seite SteamSpy, sondern auch "Director of Publishing Strategy" beim Fortnite-Studio Epic Games. Aktuell sieht seine Strategie es aber vor, sich von Steam fernzuhalten. Dort gibt es einfach zu viele Spiele. User haben gar nicht die Möglichkeit, alle anzuschauen, geschweige denn zu kaufen. Dennoch wird die Plattform in Sachen Games und User in den nächsten Jahren noch anwachsen. Davon ist der Datensammler überzeugt.