US-amerikanische Schulen stehen vor einem Problem: nämlich Fortnite Mobile. Vor allem auf Twitter sammeln sich Aussagen von Lehrern wie auch Schülern, die über das Phänomen berichten. Lehrer sind offensichtlich davon genervt, dass Schüler auch im Unterricht Fortnite Mobile zocken. Kotaku hat die besten Tweets zusammengestellt.

Hier ein paar Beispiele:

"Fortnite Mobile hat komplett das Bisschen Schul-Wifi zerstört, das wir hatten."

"Meine Schule wird zu einem Grabenkampf zwischen den Kindern die Fortnite Mobile und denen die PUBG Mobile spielen."

"Danke, Fortnite für Fortnite Mobile. Jetzt kann ich hundertmal am Tag 'Hör auf Fortnite zu spielen' sagen."

"Mein Schul-Wifi ist scheiße, seitdem all diese Witzbolde Fornite Mobile haben."

"Tja, sie haben Fortnite Mobile in unserem Schul-Wifi gesperrt. LMFAO!"

"Da sind wirklich Leute in meiner Klasse, die sich über die Siege in Fortnite Mobile streiten ... Ich bin mit der Schule fertig. LUL!"

Auf Nachfrage von Kotaku bei Lehrern und Lehrerinnen kommt ans Licht, dass immer mehr Schüler versuchen während des Unterrichts Fortnite Mobile zu zocken. Wenn sie selbst nicht spielen, schauen sie über Twitch zu, wie andere spielen.

Einer der Lehrer namens Nick Fisher äußert die Vermutung, dass es etwas damit zu tun hat, dass Fortnite eng mit den Sozialen Medien in Kontakt stehe. Wer gewinnt, schickt meist auch über Snapchat oder andere Kanäle eine Nachricht davon raus.

Auch was die Schüler lieber spielen sei klar. So erzählt der Lehrer Nick Gutierrez, dass Schüler, statt für einen Test zu diskutieren, lieber über Fortnite und PUBG diskutieren: "Die Schüler haben die ganze Zeit über die Zielhilfe in PUBG geredet. Ich habe witzig gefragt: 'Was wird in ein paar Monaten mehr relevant sein für den kommenden Test? Das oder PUBG?' woraufhin ein Schüler in der letzten Reihe schrie: 'Fortnite ist besser!'"

Wie ist es bei euch da draußen, die ihr in eine Schule geht? Erlebt ihr ein ähnliches Phänomen bezüglich PUBG oder Fortnite zockender Schüler und Klassenkameraden? Schreibt es uns doch einfach mal in die Kommentare.