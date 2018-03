Der launische Comic-Egoshooter The Darkness 2 ist für kurze Zeit kostenfrei für PC und Mac erhältlich. Nötig ist lediglich ein Konto im Humble Store und auf Steam.

Jetzt ansehen: Der actionreiche Trailer zu The Darkness 2.

Im Jahr 2012 lieferte der Entwickler Digital Extremes einen Nachfolger zum Spiel The Darkness. Wie sein Vorgänger vereint The Darkness 2 finstere Baller-Action mit humorigen Comicelementen. Wer den Egoshooter bislang verpasst hat, kann ihn jetzt für lau nachholen.

Dafür müsst ihr allerdings schnell sein: Aktuell und nur noch bis Mittwoch, der 28. März 2018, um 19 Uhr, ist The Darkness 2 kostenlos im Humble Store für PC und Mac erhältlich. Regulär kostet der Shooter dort circa 30 Euro. Wer das Angebot nutzen will, braucht einen "Humble Store"- sowie einen Steam-Account.

Und nutzen solltet ihr das Angebot: In unserem Test wusste The Darkness 2 damals nicht nur durch ein überzeugendes Kampfsystem mit vielen Freiheiten, sondern auch durch ein frisches Grafikgewand sowie eine packende Geschichte zu überzeugen.

In der Haut von Jackie Estacado setzt ihr euch in The Darkness 2 gegen Angreifer einer unbekannten Organisation zur Wehr – mithilfe von gleich zwei Schusswaffen und euren Dämonenarmen, mit denen ihr etwa Objekte und Gegner greifen und werfen könnt. Neben der Story-Kampagne bietet The Darkness 2 auch einen Koop-Modus für bis zu vier Spieler.