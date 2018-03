Holt euch eine PS4 mit Frantics - Special Edition

Wenn ihr euch Frantics anseht, werden euch zwei Dinge sofort auffallen:

Ihr braucht dazu keinen klassischen Controller. Es gibt einen Fuchs. Und Füchse machen bekanntlich alles besser. ALLES!

In Sonys PlayLink-Reihe gingen im Verlauf des vergangenen Jahres gleich mehrere Spiele an den Start. Ihnen allen ist gemein, dass sie ihr mithilfe von kostenlosen Apps auf euren Smartphones steuern könnt. Seit einiger Zeit ist diese Form der Unterhaltung um einen Mitstreiter reicher geworden. Die Rede ist natürlich von Frantics.

Chaotisch, bunt und ziemlich durchgeknallt - so spielt sich Frantics:

In diesem Partyspiel können bis zu vier Spieler, bei weniger Teilnehmern springen KI-Gegner ein, in 15 Minispielen gegeneinander antreten. Diese reichen von chaotischen Prügeleien bis hin zu Wettkämpfen, in denen strategisches Denken gefragt ist.

Gebt es ruhig zu: Ihr wollt es spielen! Wie? Ihr habt aber weder das Spiel noch eine PlayStation 4? Nun, zumindest einem von euch kann geholfen werden. Denn Sony zeigt sich spendabel und stellt uns zur Verlosung

1 x PlayStation 4 und

1 x Frantics - Special Edition

zur Verfügung! Wenn ihr der glückliche Gewinner sein wollt, der diesen tollen Preis erhält, müsst ihr die richtige Antwort auf folgende Frage geben:

Entwickelt wurde Frantics von NapNok Games. Aus welchem Land kommt dieses Entwickler-Studio?

a) Finnland

b) Norwegen

c) Schweden

d) Dänemark

Was ihr noch tun müsst? Ganz einfach: Schickt uns eine Mail mit der richtigen Antwort und mit dem Betreff Frantics an die Adresse aktion@spieletipps.de, Einsendeschluss ist Freitag, der 6. April 2018 um 12 Uhr mittags. Gebt bitte unbedingt euren vollen Namen und eure Adresse an, ansonsten kann der Gewinn nicht wahrgenommen werden. Unvollständige Einsendungen müssen wir leider aussortieren.

Aus allen Teilnehmern, die die richtige Antwort eingesandt haben, wird dann ein Gewinner ermittelt, den wir per Mail kontaktieren, um den Versand abzuwickeln.

Bitte lest auch unbedingt die Teilnahmebedingungen durch und haltet euch daran. Zur kompletten Übersicht geht es über diesen Link.

So, jetzt nicht länger zögern, sondern gleich mitmachen! Wir drücken euch die Daumen und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme und selbstverständlich für euch und eure Lieben eine schöne Osterzeit.