Laut der Seite Cinemablend.com ist seit kurzem ein „Duke Nukem“-Film in Arbeit. Und anscheinend schlüpft kein geringerer als Wrestling-Ikone John Cena in die Hauptrolle. Die Produzenten Andrew Form und Brad Fuller, die im April dieses Jahres ihr Filmdebüt mit dem Horrorfilm A Quiet Place begehen, bestätigten dies in einem Interview.

Wer ist dieser Duke überhaupt? Frischt euer Wissen mit diesem Video auf:

Stilistisch wollen sich die Macher des Films über den Kaugummi kauenden Super-Macho an den bei Fans sehr beliebten Deadpool-Filmen orientieren. Den richtigen Tonfall zwischen Selbstironie, Meta-Humor und übertriebener Action zu finden, sei angesichts der sexistischen Natur des Dukes zurzeit die größte Herausforderung für die Produzenten:

"Wir wissen, dass wir mit einem frauenfeindlichen Protagonisten in der heutigen Zeit darüber nachdenken müssen, wie wir ihn spaßig und liebenswert aber trotzdem als knallharten Typen darstellen können. Das ist, womit wir momentan am meisten Probleme haben, aber wir werden uns anstrengen und am Ende hoffentlich etwas Spaßiges kreieren. Das ist unser Ziel."

Bisher sei zwar noch kein Drehbuch fertiggestellt worden, allerdings wurde versichert, dass auch Schauspieler John Cena bei der Darstellung seines Charakters ein Wörtchen mitzureden hat. Auf einen Regisseur habe man sich hingegen noch nicht geeinigt.