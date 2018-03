Far Cry 5: So erfolgreich ist das Spiel

Far Cry 5 ist seit dem 27. März erhältlich und konnte dem Anschein nach einen gelungenen Verkaufsstart hinlegen. Der "Open World"-Shooter ist das erfolgreichste Singleplayer-Spiel von Ubisoft nach Spielerzahlen auf Steam.

Schon vor dem Release wurden erste Wertungen zu Far Cry 5 veröffentlicht, die insgesamt recht positiv ausfielen und scheinbar konnte das Szenario rund um die Sekte "Eden's Gate" auch viele Spieler überzeugen, denn Far Cry 5 erreichte einen Höchststand von über 78.000 gleichzeitig aktiven Spielern auf Steam. Damit sicherte sich der "Open World"-Shooter kurzzeitig sogar einen Platz in der Top 5 der meistgespielten Videospiele auf Steam.

Zum Vergleich erreichte For Honor nach Angaben der Webseite VG24/7 gerade mal eine Spieleranzahl von 45.923, dicht gefolgt von Ghost Recon - Wildlands mit 45.663 gleichzeitig aktiven Spielern zum Launch.

Trotz weltweit größtenteils beeindruckender Wertungen konnte selbst Assassin's Creed - Origins nur eine Anzahl von 41.541 gleichzeitig aktiven Spielern verzeichnen. In unserem Test: "Assassin's Creed - Origins - Die Stunde Null der Bruderschaft" erfahrt ihr, warum ihr das Abenteuer nicht verpassen solltet.

Der bisher erfolgreichste "Far Cry"-Ableger auf Steam, Far Cry 3, konnte 23.042 Spieler zu seiner Bestzeit für sich begeistern. Einzig dem Multiplayer-Shooter The Division war es mit 113.877 gleichzeitigen Spielern gelungen die Spieleranzahl von Far Cry 5 auf Steam zu übertrumpfen. Damit ist Far Cry 5 das bisher erfolgreichste Einzelspieler-Abenteuer von Ubisoft auf Steam.

Wollt euch ihr euch in die Stadt Hope County begeben, um den Machenschaften der Sekte ein Ende zu bereiten, werft doch vorher einen Blick auf den Test: "Far Cry 5 - Ein Ausflug in die Angst".

Raus aus dem Dschungel, rein in die fiktive Stadt Hope County in Montana. Far Cry 5 entführt euch in eine völlig neue Welt, die nicht nur optisch überzeugen kann. Mehr dazu erfahrt ihr in der Bilderstrecke.