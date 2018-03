Xbox Games with Gold: Die kostenlosen Spiele im April

Der April klopft schon fast an der Tür und es ist Zeit für Microsoft, die kommenden Gratis-Spiele von "Games with Gold" bekanntzugegeben. Dieses Mal dürft ihr euch auf das folgende Angebot freuen:

So sehen die Gratis-Spiele im April aus:

Wie jeden Monat erwarten euch vier Spiele, je zwei für die Xbox One und Xbox 360:

Das Angebot gilt wie immer nur für Abonnenten von Xbox Live Gold. Wer im März noch nicht zugeschlagen hat, sollte sich nun beeilen. Superhot und Trials of the Blood Dragon stehen nicht mehr lange gratis zur Verfügung.

Wie gefällt euch das Angebot in diesem Monat? Seid ihr zufrieden oder hättet ihr euch etwas anderes gewünscht? und wenn ja, welches Spiel würde für euch Games with Gold stark aufwerten? Verratet uns eure Meinung in den Kommentaren!