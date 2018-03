Fans von Spielen der etwas anderen Art dürfen sich auf Eastshade freuen, das noch im Laufe dieses Jahres erscheinen soll. Das Fantasy-RPG der US-amerikanischen Eastshade Studios setzt auf eine vollkommen gewaltfreie Spielweise. Quests löst ihr hier nämlich eben nicht durch pausenloses Einhämmern eures Schwertes auf Ganoven aller Art, sondern indem ihr malt.

Hier gibt es schon einen ersten Einblick in die wundersame Welt der Malerei:

In der wunderschönen Welt von Eastshade, die mit ihrem außerirdischen Architekturstil entfernt an die Welt von Morrowind erinnert, streift ihr umher und lernt die Bevölkerung kennen. Hin und wieder werdet ihr um einen Gefallen gebeten, woraufhin euer Auftrag lautet, einen bestimmten Ort aufzusuchen und ihn für den jeweiligen Charakter auf die Leinwand zu bannen. Aber keine Sorge, ihr müsst dazu nicht tatsächlich künstlerisch begabt sein, da das Spiel den Malprozess für euch übernimmt.

Danny Weinbaum, einer der Entwickler des Spiels, betonte in einem Interview, dass es ihm in seinem Spiel weniger um künstlerischen Ausdruck geht, als vielmehr darum, die Schönheit der Welt bewusst wahrzunehmen: „Wir wollten einen Weg finden, dem Spieler das Gefühl zu vermitteln, innezuhalten und an den Blumen schnuppern zu wollen.“ Das sei auch der Grund, warum es keine Hauptquest gebe, denn der Spieler solle sich wie ein Tourist in einem fremden Land selbst aussuchen können, was er sehen möchte.

Ob das Spiel die versprochene Charakter-Tiefe letztendlich auch bieten kann, bleibt abzuwarten. Seid ihr trotzdem schon gespannt? Oder kommt ein Spiel eurer Meinung nach nicht ohne die nötige Dosis Blutdurst aus? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.