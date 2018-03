Ein Spieler hat den Arcade-Modus von Far Cry 5 genutzt, um die wohl ikonischste Map des alt eingesessenen Taktik-Shooters Counter-Strike nachzubauen. Auf der „Far Cry“-Version von de_dust2 lassen sich zwar keine Bomben legen, wohl aber hitzige Deathmatch-Partien austragen.

Sehenswert: Im Video bekommt ihr einen Eindruck von Far Cry Arcade.

Wer an Counter-Strike denkt, dem schießt seit jeher vor allem eine Karte in den Kopf. Mit seinen staubigen Straßen, schummrigen Katakomben und einer fein ausgeklügelten Spielbalance mauserte sich „de_dust2“ zu Tagen von Counter-Strike 1.6 zu der wohl ikonischsten Karte des Taktik-Shooters überhaupt.

Und daran hat sich nichts geändert: de_dust2 wird noch immer sehr gerne gespielt – sowohl in alten Versionen des Spiels, als auch im aktuellen Counter-Strike Global Offensive. Und selbst in anderen Spielen ist dieses Stück E-Sport-Geschichte inzwischen betretbar – etwa im neuen Far Cry 5.

Ganz recht: Wer den „Open World“-Shooter aus dem Hause Ubisoft Montreal besitzt, kann sein Können am virtuellen Gewehr auf besagter Counter-Strike-Map unter Beweis stellen. Das funktioniert dank des neuen Leveleditors Far Cry Arcade, den ein kreativer Spieler mit dem Pseudonym Izoolee laut der englischsprachigen Webseite PC Gamer genutzt hat, um de_dust2 nachzubauen.

Wie ihr seht, ist die bekannte Levelarchitektur von de_dust2 vollständig übernommen worden – mitsamt der Bombenplätze A und B. Okay, spielentscheidende Sprengsätze werdet ihr hier nicht platzieren können, doch hitzige Deathmatch-Action darf auf dem Levelnachbau ohne weiteres ausgetragen und beliebte Konfrontationsplätze mit Ausrufen wie „A KURZ!“ oder „B LANG!“ entsprechend angekündigt werden. Wenn ihr die Map selbst ausprobieren möchtet, findet ihr sie unter diesem Link.

Wie uns das Spiel gefallen hat, erfahrt ihr im Spieletipps-Test zu Far Cry 5. Dort lest ihr auch mehr über besagten Arcade-Modus, das allgemeine Gameplay, die hübsche Spielwelt und alle anderen Aspekte, die Far Cry 5 zu einem durchaus gelungenen Spiel machen.