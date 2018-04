Nachdem die letzten Wochen bereits die ersten großen Produktionen 2018 hervorgebracht hatten, warten in den kommenden Tagen eher kleinere Spiele auf euch. Doch auch hier findet ihr die eine oder andere Perle, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

The Adventure Pals | 3. April

PC / Nintendo Switch / PS4 / Xbox One

Das bunte Abenteuer The Adventure Pals entführt euch in eine verrückte Welt, die ihr auf dem Rücken eurer treuen Giraffe erkundet. Als wäre das nicht seltsam genug, ist euer liebstes Haustier ein Stein. Abgerundet wird die skurrile Mischung durch einen lokalen Koop-Modus für zwei Spieler.

Minit | 3. April

PC / PS4 / Xbox One

Nicht nur die monochrome, stark stilisierte Pixel-Darstellung macht Minit zu etwas Besonderem. In diesem Abenteuer habt ihr für jeden Ausflug nämlich nur 60 Sekunden Zeit. Dabei erkundet ihr die Spielwelt und helft den Bewohnern bei ihren Problemen.

Simon the Sorcerer - 25th Anniversary Edition | 3. April

PC

Auch 25 Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung findet Simon the Sorcerer gerne mal als Beispiel für gute Klassiker aus dem Adventure-Bereich Erwähnung. Nun erhalten die beiden ersten Teile eine Neuauflage für den PC.

Tera | 3. April

PS4 / Xbox One

The Exiled Realm of Arborea, kurz Tera, begeistert viele Spieler bereits seit 2011 auf dem PC. Nun erscheint das MMORPG auch für PS4 und Xbox One als "Free to Play"-Spiel. Wollt ihr bereits jetzt schon durchstarten, könnt ihr Tera als Gründer-Paket erwerben.

Metropolis - Lux Obscura | 4. April

Nintendo Switch / PS4 / Xbox One

Metropolis - Lux Obscura vermischt das Spielprinzip von Match-3-Puzzles mit einer düsteren Geschichte. Die Darstellung mischt Motion-Comics mit dem Stil von Film Noire, was in der Summe ein recht eigensinniges Konzept ergibt.

Impact Winter | 5. April

PS4 / Xbox One

In Impact Winter befindet ihr euch in einer misslichen Lage. Eingeschlossen in der Kälte versucht ihr eure Gefährten am Leben zu halten, bis Rettung naht. Doch der Winter ist gnadenlos und die Vorräte knapp.

Farm Manager 2018 | 6. April

PC

Im Gegensatz zu vielen anderen Farming-Simulationen spielt ihr Farm Manager 2018 aus der Vogelperspektive. Hier dreht sich euer täglich Brot weniger um das Bedienen einzelner Fahrzeuge, sondern mehr um den Bau und die Verwaltung von Gebäuden und Maschinen, sowie die Planung und Durchführung von Ernten und deren Verkauf.

Was habt ihr in der kommenden Woche vor? Werdet ihr auf dem Rücken einer Giraffe die Welt erkunden? Feiert ihr ein Wiedersehen mit einem altbekannten Zauberer? Oder verlängert ihr den Winter noch etwas? Wie immer freuen wir uns auf eure Kommentare.