Liebe Leserinnen und Leser, allerbeste spieletipps-Community,

wir wissen ja nicht, wie es euch ergeht, aber hier in der Redaktion waren die letzten Tage ganz schön stressig. Immerhin gab es mit Far Cry 5, Sea of Thieves, Ni No Kuni 2, A Way Out und vielen weiteren Titeln ordentlich was zu zocken. Ja klar, das ist auf jeden Fall Jammern auf sehr hohem Niveau - immer die neuesten Games vor allen anderen spielen können. Mimimimi! Aber tatsächlich kann das schon mal ganz schön schlauchen, immerhin wollen wir euch ja auch so schnell wie möglich informieren - da wird gerne mal nächtelang durchgespielt und dann hängen einem am nächsten Tag beim Artikeltippen wieder die Augenringe auf die Tastatur. Belastend.

Umso mehr freuen wir uns, dass es jetzt ein paar Tage wesentlich entspannter zugeht, wir gemütlich die Games nachholen können, die wir nicht selbst testen “mussten” und vor allem auch schön Zeit mit unseren Liebsten verbringen können.

Und genau das wünschen wir euch auch von ganzem Herzen: Fröhliche Ostern, ein paar hochkarätige Spieleperlen im Nest und ganz viel Spaß im Kreise eurer Familien und Freunde! Genießt die Feiertage in vollen Zügen!

Sollte euch bei all der freien Zeit doch mal langweilig werden, schaut gerne mal hier vorbei, denn natürlich haben wir ordentlich vorgearbeitet und versorgen euch auch über die Feiertage mit neuen Inhalten. Zum Beispiel mit dieser Bilderstrecke voller Easter Eggs, soweit das Auge reicht (wegen Ostern, versteht ihr? Voll witzig, haha!):

Ab nächster Woche geht es dann auch direkt munter weiter, denn da wartet schon bald der God of War auf uns, wir dürfen ein schon sehr lange mit Hochspannung erwartetes Adventure probespielen und dann steht tatsächlich im April auch noch das 20-jährige Jubiläum von spieletipps an. Ehrensache, dass wir das gebührend mit euch feiern und so manche Sonderaktion geplant haben. Seid gespannt!

Aber jetzt erstmal schöne Feiertage!

Euer spieletipps-Team