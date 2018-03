No Man's Sky Next: Hello Games kündigt großes Update an

In der letzten Zeit hatten "No Man's Sky"-Fans durch zahlreiche Neuerungen ordentlich Grund zur Freude. Viele große Updates katapultierten das Spiel zeitweise in die Steam-Charts. In einer Pressemitteilung kündigten die Entwickler Hello Games nun das Update No Man's Sky Next und die "Xbox One"-Version an.

Kennt ihr schon das letzte große Update?

Nach Atlas Rises folgt nun das nächste große Update namens "Next", heißt es in der Pressemitteilung. "Wir haben uns für den Namen No Man's Sky Next entschieden, weil dies ein wichtiger nächster Schritt der Reise für No Man’s Sky, für Hello Games und für unsere engagierte Community ist", so Sean Murray, Gründer von Hello Games. Der Erfolg der letzten großen Updates würde das Team immer mehr motivieren, am Spiel zu arbeiten. Was das Update beinhalten wird, lassen nur neue Bilder und ein Tweet samt Video erahnen:

Coming in Summer 2018 is No Man's Sky NEXT, a free update for PS4, PC, Xbox and WeGame. It's our largest update so far, and we're working our socks off pic.twitter.com/wZhjaLMbsT — Sean Murray (@NoMansSky) 29. März 2018

Zusätzlich kündigte das Unternehmen an, No Man's Sky im Jahr 2018 für die Xbox One zu veröffentlichen. Den Vertrieb übernimmt nun allerdings 505 Games als Publisher. Mit dem nächsten Update könnt ihr voraussichtlich im Sommer 2018 rechnen.

No Man's Sky sorgte nach der Veröffentlichung für ordentliche Skandale. Habt ihr Hello Games verziehen und dem Spiel eine Chance gegeben oder ist eure Hoffnung auf ein gutes Spiel passé?