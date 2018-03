Ist das zu fassen? 20 Jahre ist es schon her, seit Starcraft das Licht der Welt erblickt hat. In den folgenden zwei Jahrzehnten sollte das weltbekannte Spiel zu einer Legende in der Welt der Videospiele werden. Selbstverständlich würdigen wir das Geburtstagskind auch mit einem kleinen Rückblick auf seine bewegte Geschichte.

Wenn ein so großer Name wie Starcraft einen runden Geburtstag feiert, sollt ihr nicht leer ausgehen und ordentlich mitfeiern. Und wie könnte das wohl besser gehen als mit einem wunderschönen Gewinnpaket, das uns Blizzard großzügigerweise zur Verlosung spendiert hat. Schaut mal, was in diesem Paket enthalten ist:

1 x Collector's Edition Wings of Liberty

1 x Starcraft 2 Mega Bloks: Battlecruiser

1 x Funko Pop Figur: Raynor

1 x Starcraft Comic Band 1

1 x T-Shirt Legacy of the Void

Richtet euer Augenmerk bitte auch vor allem auf den Battlecruiser. Der war nämlich exklusiv auf der BlizzCon 2011 zu haben und ist weltweit auf gerade mal 3.000 Stück limitiert. Es handelt sich also nicht nur um ein verdammt cooles Model, sondern auch um ein echtes und wertvolles Sammlerstück.

Klarerweise geben wir einen so schicken Preis nicht ohne weiteres her. Dafür müsst ihr schon was tun, und zwar die folgende Frage richtig beantworten:

Die Alien-Rasse Zerg besitzt ganz spezielle Gesichtszüge. Was diente für deren Design als Grundlage?

a) ein kaputter Gartenzaun

b) Röntgenaufnahmen menschlicher Gebisse

c) die Skyline von New York

d) die Ruinen von Stonehenge

Was ihr noch tun müsst? Ganz einfach: Schickt uns eine Mail mit der richtigen Antwort und mit dem Betreff ZERG an die Adresse aktion@spieletipps.de, Einsendeschluss ist Sonntag, der 8. April 2018 um Mitternacht. Gebt bitte unbedingt euren vollen Namen und eure Adresse an, ansonsten kann der Gewinn nicht wahrgenommen werden. Unvollständige Einsendungen müssen wir leider aussortieren.

Was ... mehr nicht? Nein, mehr nicht! Allerdings entscheidet dann das Glück, wer diesen tollen Preis erhält. Denn aus allen richtigen Einsendungen ermitteln wir per Zufall einen Gewinner, der dann auch per Mail von uns benachrichtigt wird.

Bitte lest auch unbedingt die Teilnahmebedingungen durch und haltet euch daran. Zur kompletten Übersicht geht es über diesen Link.

So, jetzt nicht länger zögern, sondern gleich mitmachen! Wir drücken euch die Daumen und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!