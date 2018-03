Der Anti-Krieg-Shooter Spec Ops - The Line ist bis zum 31. März um 19 Uhr völlig kostenfrei erhältlich. Ihr benötigt lediglich ein Konto auf Steam und im Humble Store.

Vor kurzem konntet ihr euch im Humble Store The Darkness 2 kostenlos sichern. Jetzt bekommt ihr die Gelegenheit Spec Ops - The Line völlig gratis eurer Steam-Bibliothek hinzuzufügen. Doch Eile ist geboten: Die Aktion endet bereits am Samstag, dem 31. März um 19 Uhr.

Legt euch einfach einen kostenlosen Account im Humble Store an und verlinkt diesen anschließend mit eurem Steam-Account. Führt ihr den kostenlosen Einkauf demzufolge durch, solltet ihr eine E-mail mitsamt Steam-Key für das Spiel erhalten.

In Spec Ops - The Line übernehmt ihr die Kontrolle von Captain Walker, dem Kommandanten einer Aufklärungseinheit. Eure eigentliche Aufgabe ist es nach Überlebenden verheerender Sandstürme in Dubai zu suchen. In Dubai angekommen, geht ihr jedoch auch einem mysteriösen Funksignal auf die Spur. In unserem Test: "Spec Ops - The Line - Überraschend gut" erfahrt ihr noch mehr zum Shooter.

Spec Ops - The Line wurde am 29. Juni 2012 für PC, PS3 und Xbox 360 veröffentlicht. Seit dem 7. November 2013 ist der Shooter auch für Mac erhältlich. Noch mehr Infos zum Spiel erhaltet ihr in der Bilderstrecke.