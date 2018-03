Lindsay Lohan scheint weiterhin daran festzuhalten zu wollen: Das "Bikini-Model" und die von Paparazzi verfolgte Lacey Jonas in Grand Theft Auto 5 würden ungemeine Ähnlichkeiten zu ihr aufweisen. Die von ihr eingereichte Berufung aufgrund des im Jahr 2016 nicht zu ihren Gunsten geendeten Rechtsstreits wurde jetzt zurückgewiesen.

Der Rechtsstreit zwischen Lindsay Lohan und Entwickler Rockstar Games, sowie des Mutterkonzerns Take-Two Interactive scheint weiterhin ein Thema zu sein. Nach Angaben der englischsprachigen Webseite VG24/7 hat das Berufungsgericht vom Bundesstaat New York kürzlich die Berufung von Lindsay Lohans Anwälten zurückgewiesen.

Ihr erinnert euch: Bereits im Jahr 2013 erwägte Lindsay Lohan eine Klage gegen Rockstar Games, weil sie unter anderem Ähnlichkeiten zu dem spielinternen Charakter Lacey Jonas in Grand Theft Auto 5 festgestellt haben will.

Im Juli 2014 wagte sie den Schritt und zog mit dem Entwickler vor Gericht. Die Anwälte von Take Two behaupteten in Folge, dass Lindsay Lohan nur klagen würde, um Aufmerksamkeit zu erregen. Weder Lohans Name, noch ihre Stimme oder ihr Aussehen würden, abseits der blonden Haare, mit ihr übereinstimmen.

Im September 2016 wurde schließlich ein Urteil gefällt und die Klage abgewiesen. So würde Lindsay Lohan weder namentlich noch bildlich im Spiel auftauchen. Außerdem sei GTA 5 ein Werk der Fiktion und Satire. Ob der Fall für Lindsay Lohan damit ein Ende gefunden hat? Die Zukunft wird es zeigen.