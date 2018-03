Bereits am Dienstag kam es in Mainz zu einem Einsatz der Polizei, der von einer PS4 ausgelöst wurde. Wie die Seite Merkurist berichtet, ging ein Notruf eines Zwölfjährigen ein. Dieser befand sich mit seinem Bruder in der Wohnung der Eltern. Er hatte seltsame und verdächtige Geräusche gehört und dadurch Angst bekommen. Er hörte beispielsweise das mehrfache Zuschlagen einer Tür.

Auch ohne Türen ein großer PS4-Titel: God of War!

Die Polizei ging dem Notruf natürlich sofort nach und schickte Beamte zu der Wohnung. Die fanden beim Eintreffen allerdings nur den Anrufer und seinen Bruder in der Wohnung vor. Beide hatten sich aus Angst in ein Zimmer eingeschlossen. Von Einbrechern keine Spur. Auch gab es keine Anzeichen, dass sich jemand zur Wohnung Zutritt verschaffen wollte. Die Geräusche, so die Beamten, waren vermutlich von einem PS4-Spiel gekommen, dass der Zwölfjährige gespielt hatte.

An dieses peinlich Ereignis werden wie beiden Jungen wahrscheinlich auch in Jahren noch denken. Von solchen recht peinlichen Geschichten können viele Gamer berichten. Einige dieser Geschichten könnt ihr in der Bilderstrecke nachlesen.