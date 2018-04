Im Arcade-Modus von Far Cry 5 dürfen sich die Spieler mal so richtig austoben und ihre eigenen Karten kreieren. Jetzt hat ein Fan das gruselige Waldhaus der Familie Baker von Resident Evil 7 - Biohazard so originalgetreu wie möglich nachgebaut.

(Quelle: Youtube, TheRedTieGuy)

Wie sicherlich viele von euch bereits wissen, bietet Far Cry 5 nicht nur eine Story-Kampagne in einer wunderschönen, offenen Spielwelt, sondern hält auch den Arcade-Modus kostenlos für euch bereit. In diesem Modus könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen. Karten kreieren, Gegner und Ziele festlegen und euer Werk schließlich allen anderen Spielern zugänglich machen.

Der "Far Cry 5"-Spieler wim_buytaert hat sich dem Haus der Familie Baker angenommen, welches der Protagonist Ethan von Resident Evil 7 zu Beginn des Spiels aufsucht, um seine verschollene Freundin Mia zu finden. Im obigen Video könnt ihr das Werk betrachten. Den Spielern ist es möglich durch das Waldgebiet zu wandern und das gruselige Haus, samt Hof, näher unter die Lupe zu nehmen.

Leider könnt ihr das Innere des Hauses nicht betreten und die gesamte Spielerfahrung beschränkt sich deshalb auf nur wenige Minuten, dennoch stellt das Level eine gelungene Hommage an Resident Evil 7 - Biohazard dar.

Seid ihr Fans von Counter-Strike und besitzt Far Cry 5 könnte euch auch der von Spielerhand erschaffene Nachbau der Map de_dust2 interessieren.

In Far Cry 5 ist endlich Schluss mit dem Dschungel! Eure Reise führt euch stattdessen in die fiktive Stadt Hope County in Montana. In dieser Spielwelt könnt ihr so einiges anstellen.