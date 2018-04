April, April: Die besten Aprilscherze 2018

April, April, auch an Ostern: Der Tag der Sparwitze macht selbst vor der Eiersuche keinen Halt. Das gilt ebenfalls für die Spielewelt, in der sich Entwickler und Hersteller für 24 Stunden mal wieder frei austoben dürfen. Wir haben für euch die besten Scherze rausgesucht, die euch zumindest ein wenig zum Schmunzeln bringen sollten.

Path of Exile Royale - dieser Aprilscherz ist ziemlich aufwändig gehalten:

Path of Exile Royale

Einer der aufwändigsten Scherze stammt dieses Jahr vom neuseeländischen Entwickler Grinding Gear Games. Die Macher von Path of Exile haben ihrem Action-Rollenspiel einen relativ umfangreichen "Battle Royale"-Modus spendiert, der sogar wirklich spielbar ist. Benötigt wird dafür die PC-Version des Spiels. Weitere Infos erhaltet ihr auf der Spielwebseite.

Cuisine Royale

Ein "Battle Royale"-Scherz reicht nicht! Die Entwickler von Enlisted haben mit Cuisine Royale ebenfalls einen neuen Überlebensshooter angekündigt, bei dem die ganze Welt der Küchenutensilien zum Einsatz kommt. Bis zum 2. April ist Cuisine Royale laut der offiziellen Webseite sogar spielbar.

Nvidia Geforce Academy of Gaming

Die normale Schule war gestern: In Zeiten von E-Sports-Turnieren, bei denen die Sieger mehrere Millionen US-Dollar verdienen können, ist es endlich Zeit für eine reine Spieleakademie. Nvidia kündigt aus diesem Grund die Geforce Academy of Gaming an, bei denen die Professoren mindestens in zwei Spielen den höchsten Rang erreicht haben. Insgesamt drei Lehrwege stehen euch offen: Hardware, E-Sports und Gameosophy.

Neue Grafik für Pokémon Go

Schon bald ist Pokémon Go zwei Jahre auf dem Markt, es wird also Zeit für ein großes Update. Entwickler Niantic wird deshalb demnächst die Grafik des Mobile-Spiels ein wenig auffrischen, wie das Unternehmen in einem Blogeintrag bekannt gibt. Die bisherige Darstellung wird durch "hochmoderne 8-Bit-Grafik" ersetzt, die den Pokédex lebensecht anfühlen lassen:

Final Fantasy - Brave Exvius

Das Mobile-Spiel Final Fantasy - Brave Exvius erhält demnächst eine neue Version. Im Mittelpunkt steht ein neues 3D-Grafikgerüst, welches für intensivere Gefechte und Erzählungen genutzt wird. Leider wird das wohl nur ein Traum für viele Fans bleiben.

(Quelle: YouTube, スクウェア・エニックス)

Turrican 4

Der einst erfolgreiche Entwickler Factor 5 meldet sich zum 1. April zurück und kündigt überraschenderweise ein neues Turrican an. Turrican 4 - The Time Conflict ist exklusiv für die Nintendo Switch in Arbeit und soll bereits am 13. Mai 2018 erscheinen. Der Soundtrack stammt natürlich wieder von Altmeister Chris Hülsbeck.

(Bildquelle: I G I Switch via Facebook)

Razer Project Venom

Ihr möchtet auch so gut sein wie Ninja in Fortnite - Battle Royale oder einfach nur mal gerne die Gegner so richtig aufmischen? Dann hat Razer aktuell ein Produkt in der Entwicklung, welches genau auf euch abgestimmt ist: Project Venom ist eine Flüssigkeit, die euch mehr oder weniger übernatürliche Fähigkeiten verleiht - den Nanobots sei dank.

(Quelle: Youtube, R Λ Z Ξ R)

Horizon - Zero Dawn Bodypillow

Weich, anschmiegsam und verführerisch: So bewirbt Entwickler Guerilla Games den nächsten Merchandise-Kracher von Horizon - Zero Dawn. Zum 1. April könnt ihr ein Bodypillow des Charakters Nil erwerben, um mit ihm zu kuscheln. Na dann mal süße Träume!

PlayStation: The Board Game

Vom ganzen Videospielen habt ihr schon eckige Augen bekommen? Dann hat Sony nun mit PlayStation: The Board Game die Lösung für euch. Das Brettspiel bietet zwar keine 4K-Darstellung, aber lässt euch dafür eigene Trophäen erstellen und ihr könnt lokal mit bis zu drei Freunden gleichzeitig spielen. Wenn das nicht mal ein absoluter Kassenschlager ist.

(Bildquelle: PlayStation Asia via Facebook)

Silent Thunder

In War Thunder war es viel zu laut, jetzt soll es ruhiger werden. Entwickler Gaijin Entertainment kündigt mit Silent Thunder ein neues Spiel an, welches sich komplett dem U-Boot-Kampf verschrieben hat. Wer Interesse hat, kann eine Vorabversion noch bis zum 3. April ausprobieren. Alle Infos gibt es auf der Spielwebseite.

Einen ersten, leisen Eindruck von Silent Thunder gibt es im Video:

Wo ist Walter?

Walter und seine Freunde verstecken sich gerne und dieses Jahr haben sie sich Google Maps ausgesucht. Sowohl in der Desktop- als auch in der iOS- und Android-Version von Googles Kartenprogramm könnt ihr im Laufe des Tages ein kleines Spiel starten, bei dem ihr Walter finden müsst.

Admin Konsole in UPlay

Wer aktuell den UPlay-Clienten am PC startet, der wird eine neue Admin Konsole entdecken. Was es damit genau auf sich hat, ist noch nicht ganz klar. Mit dem Befehl "start-map" lässt sich allerdings ein Textadventure starten, bei dem am Ende eine kleine Belohnung wartet.

Tekken 7

Im Prügelspiel Tekken 7 gibt es bald einen neuen Gast-Charakter: Am 21. November wird Evoli aus Pokémon den Ring betreten, wie Chef-Entwickler Katsuhiro Harada via Twitter verrät.

Natürlich handelt es sich hierbei nur um eine kleine Auswahl der besten Aprilscherze. Möglicherweise ist uns dabei der eine oder andere gut umgesetzte Scherz entgangen. Sollte das der Fall sein, dann verratet uns doch in den Kommentaren eure liebste Falschmeldung!