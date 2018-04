Die Community von Fortnite wird aktuell von vielen Spekulationen umgetrieben. Denn ein mysteriöses Objekt ist am Himmel über der Map des Spiels aufgetaucht. Ein Komet schwebt bedrohlich über den Köpfen der Fortnite-Spieler, während diese versuchen, sich auf den ersten Platz vorzukämpfen. Da die Entwickler bei Epic Games bislang Schweigen über diesen Komet bewahren, bleibt den Usern nichts anderes übrig, als sich selbst eine Theorie zu erarbeiten.

Was die dritte Season von Fortnite zu bieten hat, seht ihr hier:

So hat es auch der Fortnite-Foren-User "ChlorophyteFTW" gemacht. Er behauptet, dass der Komet gekommen ist, um den Bereich "Tilted Towers" in Fortnite dem Erdboden gleich zu machen. Der Grund: Dieser wird selbst von den Entwickler als nicht ausbalanciert angesehen. Dort gibt es zu viele Waffen und Kisten, sodass die User lieber dort abspringen und andere Orte der Karte fast schon zu Geisterstädten werden. Der Komet könnte ein erstes Zeichen dafür sein, dass mit der neuen Season eine kosmetische Änderung an der Fortnite-Karte vorgenommen wird.

Andere User vermuten, dass der Komet ein erster Hinweis auf die nächste Season ist. Aber nicht in Sachen Tilted Towers sondern in Sachen Setting. Hier gibt es wilde Spekulationen über eine neue Map im Weltall oder sogar bei den Dinosauriern. Das Ganze wird sich wohl noch zeigen. Fakt ist nur, dass irgendwas in Fortnite ansteht. Was würdet ihr euch für Tilted Towers und den Kometen wünschen?