Erinnert ihr euch an das große Event zu Pokémon GO, das im Juli 2017 in Chicagos Grant Park abgehalten wurde? Damals waren viele der angereisten Fans ziemlich enttäuscht. Probleme mit dem Internet, extrem lange Wartezeiten und ein insgesamt eher langweiliges Event machten den Spaß an Pokémon GO kaputt. Manche reisten sogar von der anderen Seite der USA an, um daran teilzunehmen. Für ein Ticket wurden 25 Dollar fällig, auf Ebay sogar bis zu 400 Dollar nachdem die Tickets innerhalb weniger Minuten offiziell ausverkauft waren.

Schnappt euch legendäre Kreaturen in Pokémon GO!

Einige verärgerte "Pokémon GO"-Spieler haben eine Sammelklage gegen Niantic eingereicht. Wie die Seite TechCrunch nun berichtet, hat sich Entwicklerstudio Niantic außergerichtlich mit diesen Teilnehmern geeinigt. 1,575 Millionen Dollar sollen die Anreise- und Entschädigungskosten der Kläger decken. Diese hatten bereits nach einer großen Entschuldigung durch die "Pokémon GO"-Macher Ingame-Items im Wert von 100 Dollar und legendäre Pokémon erhalten.

In den kommenden Monaten sollen Teilnehmer die Möglichkeit haben, sich auf einer besonderen Seite für die Entschädigung anzumelden. Auszahlungen werden allerdings nur mit Nachweisen von Tickets getätigt. Wer auf Ebay mehr Geld für die Eintrittskarten bezahlt hat, wird wohl dieses nicht wieder sehen. Was am Ende übrig bleibt und nicht beansprucht wird, geht an die Illinois Bar Foundation (rechtliche Unterstützung für die, die es sich nicht leisten können) und Chicago Run, eine gemeinnützige Organisation, die Jugendliche zum Laufen animiert.